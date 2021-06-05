蘭新鐵路清晨施工 9人遭火車撞斃

當局稱「人員侵入上行線路」

央視報道，昨晨5時19分許，從烏魯木齊開往杭州方向的K596次列車，在甘肅省金昌市附近，撞斃9名懷疑越線施工的工人。界面新聞引述事故速報稱。在當日清晨4時06分至7時06分，有大約59名工人在玉石至金昌下行線作大機維修作業。至6時43分，司機檢查確認後恢復通行，其間停車約1小時25分鐘。

據了解，鐵路維修的正規程序應該是申請天窗點（未安排列車時間）內上道作業。作業需設置一名駐站聯絡員通報來車情况，設一名現場防護員通知道上人員機具撤離，人員過多還需增設防護員，且在來車前10分鐘要通知工人下道走避。

不過，按正常的列車時刻表，涉事列車應於清晨5時23分抵達金昌，但該列車抵達上一站張掖時，已晚點14分鐘。

新華社報道稱，事故造成9名外判工死亡。鐵路部門及當地醫療、應急等部門已趕到現場救治。極目新聞訪問金昌市第一人民醫院急診科，對方稱事故中有傷患不幸遇難，醫院未收到傷患。隨救護車出診的郭醫生稱已接到通知不便介紹相關情况。