美禁投資華企擴至59間 8‧2生效 外交部批「泛化國安概念」

白宮：延續特朗普防堵中國軍方

白宮網站公告，這項行政令延續了前任總統特朗普去年11月簽訂的一項防堵中國軍方的投資禁令，並將相關中企「黑名單」由31間增加至59間，涵蓋了在中國境外涉嫌從事監控、利用中國監控技術來打壓人權和製造威脅的企業。其中部分是此前名單上的大型國企及關聯公司，如中國航空工業集團公司的相關公司，以及華為的兩間融資關聯公司。

名單上的企業還包括大型電訊商中國移動、中國聯通、中國電信；國防企業中國兵器工業集團、中國航天科技、中國船舶重工等。今次新增公司則有陝西中天火箭技術、內蒙古第一機械集團、長沙景嘉微電子、福建火炬電子科技、貴州航天電器、中國科斯塔集團、中航電測儀器、中航電子及江西洪都航空工業等。

60天寬限期 投資者一年時間撤資

公告稱，行政令「增加了民主和人權的考慮」，將於8月2日生效。白宮將禁止美國人從事購買或出售任何涉及到被制裁公司的公開交易證券，或任何衍生於此類證券或旨在提供此類證券投資風險的公開交易證券。制裁開始前有60天寬限期，已直接或間接投資這些公司的美國人，將有一年時間撤資。

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美國政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓和限制中國企業，中方對此堅決反對。汪文斌指出，美方的有關行徑違背市場規律，破壞市場規則和秩序，損害的不僅是中國企業的合法權益，也包括美國投資者在內的全球投資者的利益。中方敦促美方尊重市場規律和原則，撤銷打壓中國企業的各種所謂「清單」，為中國企業提供公平公正非歧視的營商投資環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

小米達訴訟和解 剔出「黑名單」

此外，投資禁令的管轄權從特朗普時期的國防部轉移到財政部，此前小米等數間「黑名單」上的中國公司成功達成訴訟和解，被剔出禁令清單。小米目前不在新公布的投資禁令上。

（中美角力）