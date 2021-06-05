北京聞風：黨慶邁高潮 加強監督「一把手」 ／文：鍾鳴九

「誰來監督一把手」長期被視為權力監督的關鍵難題。內地官媒曾統計中共十八大以來被立案審查的高級幹部，其中「一把手」所佔比例驚人。中共內部早已形成共識：管住一把手這「關鍵少數」，就管住了問題的絕大部分。北京廉政學者指出，對一把手的監督有難度，但黨風廉政建設若想從根本上取得成效，需先攻克這難題。

廉政學者告訴筆者，十八大以來，破解領導幹部權力的制約和監督就已提上重要日程。各地方也在進行相關制度機制建設的調研、落實和制度創新。今年初十九屆中央紀委五次全會明確提出，制訂關於加強對一把手和領導班子監督的意見，着力破解對一把手監督和同級監督難題。建黨百年前夕，以中共中央發布《意見》推出新政，突顯中共破解根本性監督困境的決心。

有效做法須變成制度規範

據內地官媒稱，《意見》是中共歷史上針對一把手和領導班子加強監督的首個文件，當中突出對「關鍵少數」的監督，把黨章黨規中對一把手和領導班子監督的規定進一步具體化，把實踐中的有效做法上升為制度規範，被稱為對各級主要領導幹部監督制度和領導班子內部監督制度的進一步「集成完善」。特別是針對此前呼聲高的反腐沒有有效第三方監控機構，「上級監督下級太遠，平級紀委監督同級黨委太軟，下級監督上級太難，組織監督時間太短，法律監督為時已晚」等實際問題，都有相應解決安排。

黨內整頓空前 各地續掀紅潮

有觀察家稱，中共慶祝建黨百年，除了緬懷先輩、表彰模範典型外，還用學習歷史與建章立制展開一場空前的黨內整頓。北京黨建專家指出，此次中共中央將百年慶生作為契機，既從思想上凝結共識，更從制度建設上提升治理效能。這背後不僅是中共為保持活力「自我健身」，也有強烈的現實需要。

今年初以來中共通過半年時間，以學習黨史等形式在各地掀起一股「紅色」熱潮，除各種叫好叫座的影視作品，各地紅色旅遊也空前暢旺。北京已開放包括中共創始人李大釗故居在內的9處中共早期活動紀念場所；中共黨史展覽館亦於日前落成，將負責慶祝建黨百年的有關活動。

文：鍾鳴九