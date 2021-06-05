2月完成國藥接種 穗護士確診

粵增8人染疫 兩院停門診一天

本報收到的一份廣州衛生系統文件顯示，位於越秀區的廣東省中醫院，一名31歲男護士周四在院內發燒門診就診，反饋新冠病毒初篩陽性，昨日確診，初步發現出3名密切接觸者。文件提及，該護士今年1月6日和2月4日已完成北京生物兩針疫苗接種。廣東省中醫院及臨近的廣州醫科大學附屬第一醫院，昨日上午緊急宣布門診暫停一天，原因為「因疫情防控需要，為保障患者安全」。

廣州全民檢測規模逐步擴大，繼荔灣區和海珠區後，番禺區、白雲區、黃埔區、天河區昨日分別發布通告，即日起對全區人員檢測。海珠區昨晚9時起，食肆不准堂食。佛山市交通運輸局昨日凌晨宣布，為配合廣州荔灣區疫情防控，實施協同交通管制，封閉接壤廣州封控區域的道路，封控區域內的高速公路只保留1至2個出入口，允許持證車輛同行。

據《南方都市報》報道，廣州市疾控中心副主任張周斌昨日在疫情發布會上表示，從大排查發現的感染病例，與既往病例有多個重要場所有時空交集，特別是在早茶店、小餐館等空氣不流通的場所，屬人傳人傳播，主要是局部區域聚集和家庭聚集引起，目前已經報告的病例大多是既往病例的密切接觸者，暫時未見物品傳人的情况。

荔灣無人車送物資 減接觸

廣東上月21日起爆發今波疫情， 至今有71宗本土確診病例，均涉及被指傳播力更強、印度首先發現的變種病毒株。另新華社報道，為實現一些封閉管理區域物資無接觸配送，荔灣區近日啟用4輛無人駕駛汽車運送物資。它們可按工程師指令，將物資送到指定卸貨區，每次載重最高1.2噸。隔離區工作人員卸完貨關上門，車輛將自動返回。