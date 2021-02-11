台感謝日美供疫苗 陸斥綠營阻施援 3個月累計接收212萬劑 不足全台所需一成

據「聯合報」統計，人口約2300萬的台灣，計及今次日本疫苗，自3月起已接種及到埗的疫苗至今累計211.7萬劑，佔人口（每人兩劑計）所需不足一成；目前全台接種率為3.12％。

增21死 經濟部長下屬確診

中央社報道，台灣昨日新增474宗確診個案，包括339宗本土、133宗校正回歸、2宗境外輸入個案；另再多21人不治，累計187宗死亡個案。疫情延燒至政府部門，台灣經濟部昨稱，一名員工確診，他曾與部長王美花、次長曾文生有互動。王和曾的檢測結果均呈陰性，周三（2日）起家居隔離14天，其間以視像方式處理公務及開會，該部工作環境亦已全面消毒。另外，苗栗昨增51宗確診，再錄新高，當地兩家電子廠均出現外籍勞工群組，須消毒及做大型檢測。中央流行疫情指揮中心將派員與縣府在當地設立「前進指揮所」指導防疫，中心指揮官陳時中表示，會盡快展開全台外勞總檢討。

苗栗51宗新高 兩廠爆外勞群組

日本外務大臣茂木敏充昨表示，台方提出疫苗需求，日方決定無償提供，並稱2011年日本3．11大地震時台灣提供許多支援，今次是展現日台友誼。運載疫苗的日本航空JL809班機昨午抵台，台灣衛福部食品藥物管理署指出，最快下周五（11日）驗畢發放。「聯合報」引述陳時中表示，接種的初步方向為「一到三類全部都要打完」，分別為醫護、防疫人員、高風險接觸第一線工作人員，其後依次開放給長者照顧機構工作人員與住民、長者、長期病者，及維持民生產業及國防人力。

台灣外交部發新聞稿對日援助表示感謝，稱台日關係向來極為密切、友誼堅定深厚，每逢災害或事故發生時，彼此都能立即伸出援手，雪中送炭，長期以來已建立相互扶持的典範。

國台辦：拒陸疫苗致死亡攀升

中新社報道，大陸國台辦發言人馬曉光昨就日本捐台疫苗表示，陸方多次表示願向台灣同胞提供被世衛組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，上海復星醫藥集團也表示願意將其參與研發和代理的BioNTech疫苗服務於台灣民眾，「半個多月過去了，民進黨當局編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致島內染疫人數和死亡人數節節攀升」。馬又稱台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲，但民進黨當局把政治操弄置於民眾生命之上，「難道民進黨當局的政治生命比台灣民眾的生命還重要？」

中國大陸外交部發言人汪文斌昨也稱，奉勸台灣當局把心思放在科學防疫上，消除人為的政治障礙，讓台灣同胞的生命健康、利益福祉獲切實保障。

陳時中曾表示，早前與德國BioNTech藥廠洽購疫苗，在簽約前夕因「外力介入」告吹。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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