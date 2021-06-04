廣州增16確診 封區升級 荔灣14萬人禁足

區內多條交通路線停運

中通社和中新社報道，據官方通告，白鶴洞街範圍3.1平方公里，逾7.4萬人口，東漖街範圍4.4平方公里，近6.4萬人口，兩街區調整為「封閉管理區域」，須嚴格家居，足不出戶。另5個街區調整為「封控管理區域」，只進不出，嚴禁聚集。通告表示，「封閉管理區域」、「封控管理區域」實施交通管控，嚴格管理人員活動，進行多輪核酸檢測。目前，芳村地區已有3個街區實施「封閉管理」，涉及18萬人口，荔灣區有6個街區實行「封控管理」。

廣州地鐵宣布自昨午5時起，荔灣區的廣鐵一號線芳村站、花地灣站及五號線滘口站，只出不進。巴士方面，29條路線停運，逾40條線取消停靠「封閉管理區域」站點，防控區域內的其他站點繼續執行「只下不上」措施。前日起，番禺區全區餐廳暫停堂食。

荔灣次輪檢測

782萬樣本覓29患者

廣州市政府昨表示，荔灣區第二輪全民核酸檢測已基本完成，所有陽性個案均在管控範圍內。自上周三（5月26日）至前日（6月2日），廣州累計核酸採樣781.76萬份，已發現29個陽性樣本。

專家：4人打首劑後染疫 輕症

《廣州日報》報道，廣州醫科大學附屬第八醫院院長雷春亮表示，這波疫情的感染者普遍病毒量高，傳播能力很強，病情進展迅速，潛伏期非常短，核酸轉陰需時長。雷春亮稱，有4名患者接種了第1劑疫苗，沒來得及打第二劑就被感染，「目前發現，只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重，臨牀反饋的結果顯示，疫苗預防重症的效果很突出」。

上月21日，廣州衛健委通報此次疫情首個案是75歲郭姓女子。雷春亮透露，郭雖年紀大，核酸未轉陰，但目前情况非常穩定良好，病情基本沒問題。

（新冠疫情）