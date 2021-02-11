北斗專家：盼與GPS在民用上融合

獨創「短報文通信」

可接收求救者信號

徐穎出席團結香港基金「中華大講堂」時表示，現在的手機可同時接收多個衛星導航系統服務，未來民用衛星定位領域將是多元化的。她強調，北斗和GPS不是一個「有你沒我二選一」的關係，更重要的是將二者在民用上融合，「今後一定是有更多的衛星、星座來提供服務，令定位更加精準可靠」。徐穎表示，北斗是一個免費和開放的系統，其他國家可自行生產或購買適合終端。

由中國自主研發的北斗衛星導航系統，於去年7月開始提供全球服務。有美國智庫研究員近日表示，北斗系統將會成為市場上重要競爭者，但現時未威脅到美國GPS的主導地位。未來兩個系統可能各據一方，使導航市場分裂為二元世界。

徐穎又提到，與其他導航系統相比，北斗系統在定位精度、星座構型等表現更出色。其中北斗系統最大特色是獨創的「短報文通信」功能，如一個人在野外迷路，使用GPS只能知道其位置，無法尋求救援；使用北斗系統即可透過「短報文通信」功能求救，並接收到救援者發回的信號。她強調，「衛星導航系統是一把守護國民的金鑰匙，而自己國家的這把金鑰匙一定要掌握在自己人的手中。這就是我們國家為什麼要建立北斗系統的初衷」。

明報記者