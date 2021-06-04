美：正研前朝對華關稅政策 中：兩國經貿開始正常溝通

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴近期分別與美國貿易代表戴琪和財長耶倫視像對話。美國之音報道，正在東南亞地區訪問的副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周三（2日）在與亞太地區媒體互動的電話會議上表示，「美國和中國明顯正與對方保持通話，因為雙邊關係很重要。至於貿易問題，我們正在評估上屆政府留下的相關政策，未來我們會就如何處理這些政策發表看法 」。她又補充說，「我們期待雙邊關係會繼續下去，但這是一個非常複雜的關係」。

在北京，中國商務部發言人高峰則表示，中美經貿代表兩次通話有幾個特點：首先，雙方溝通開局順暢；其次，求同存異是共識，認為中美經濟、貿易關係十分重要，有諸多可以合作的具體領域，雙方亦已提出各自關切的問題；第三，從務實解決問題入手，雙方同意下一步要從有利於兩國和整個世界的角度，共同努力為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

（綜合報道）

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