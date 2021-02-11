駁強迫勞動 疆棉紡業：工作薪酬受保護 稱經SLCP審核符標準

光伏產業高度自動化

繼2019年良好棉花發展協會（BCI）以「強迫勞動」為由，要求成員企業停止使用新疆棉後，2021年年初，國際太陽能行業組織、研究機構宣佈組織「反強迫勞動」聯盟，制裁中國新疆光伏產業。對此，新疆有色金屬行業協會秘書長潘存翔在記者會上表示，新疆用於太陽能電池的多晶矽企業已達國際一流水平，高度自動化和數碼化，企業也恪守商業道德準則，根本不存在強迫勞動等問題。他表示，中國光伏產業並非服務於某一國市場，而是全球市場。若要「滅絕」新疆光伏產業，要問問中國的光伏產業和全世界的光伏市場是否答應。

新疆紡織行業協會副會長劉清江亦表示，被以強迫勞動為籍口打壓的新疆紡織企業，均嚴格按照《勞動法》、《勞動合同法》，員工通過現場招聘會、網絡招聘、親友推薦等方式自願進入企業。勞動報酬亦按勞分配，且不論民族與性別。企業為有需要的員工提供清真餐食，以及免費食宿或食宿補貼、免費班車、夫妻公寓等。每逢元旦、春節、古爾邦節（宰牲節）、肉孜節（開齋節）等傳統節日，都會舉辦慶祝活動。

工人稱滿意待遇

斥打人權旗號侵勞動權

劉清江說，新疆紡織行業致力於保護各族勞動者權益。他特別提到被西方指摘有「強迫勞動」的阿克蘇華孚色紡有限公司，稱公司2019年由國際品牌與國際非政府組織推動的「社會勞工整合項目」（SLCP）審核，準確指數為96.9%，說明該企業在社會和勞工條件方面，高度符合供應鏈下游合作伙伴的標準和要求，不存在強迫勞動。日本品牌「無印良品」和美國品牌Skechers，都曾獨立調查新疆業內情况，沒有發現強迫勞動。

華孚色紡員工艾克拜爾．吐魯洪在會上表示，過去他與父親放羊維生，生活困頓；2016年他通過親戚介紹進入公司，此後生活發生根本轉變，不僅在公司迎娶太太，夫婦兩人月收入有逾8000元人民幣（約9693港元）。對於公司的遭遇，他形容為惡意中傷，「他們（西方）打着關心我們維吾爾族人權的旗號，卻幹著侵害我們勞動權益的事情，我們絕不答應！」。

英「維吾爾法庭」今開庭

汪文斌：褻瀆法律

對於「維吾爾特別法庭」今日在倫敦開庭，外交部發言人汪文斌稱，「維吾爾特別法庭」既不合法，更不可信，只是少數人炮製的又一場反華鬧劇。「這個偽法庭其實跟法律沒有任何關係，完全是盜用『法庭』的名號來搞反華的政治和輿論操弄，純粹是對法律的褻瀆」。

明報記者

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