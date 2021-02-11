台增549本土個案12死

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，549宗本土個案分佈地區以新北市310宗最多，其次為台北市152宗。對於個案數較前日增加，陳時中說，現在的疫情並未下降，但維持平穩。他表示台灣疫情走向還需要觀察1至2天，才能釐清是否上升或下降。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙則認為，觀察本土疫情流行曲線，疫情已開始受控制，但強調致死率仍持續上升。他建議台灣未來一兩周內要把重症處理好，才能減少死亡個案。

文化大學4確診 全校檢測再驗出14人陽性

文化大學周二有4名男大學生確診，其中包括2名港人。校方憂心宿舍學生共用衛浴，安排345名住宿生全面篩檢。台北市副市長黃珊珊昨日表示，共快篩314名學生，有14人檢測陽性。學校也在官網公告，延長所有課程採線教學至第二學期結束。

另台北國泰醫院今晚證實，一位急診醫生經核酸採檢陽性確診，疫調推測是5月29日為急救病人插管所感染。聯合報引述國泰醫院指出，這位急診醫生目前已收治專責病房。為慎重起見，本院自昨午3時起，暫時停止急診服務至當晚7時，同時清潔消毒，匡列相關密切接觸者立即採檢，目前等候報告出爐中。

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