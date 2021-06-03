廣東增14本土個案 廣州12宗 荔灣封區 居民投訴物資貴管理亂

荔灣兩街區中風險升高風險

廣東省衛健委昨日通報，廣東周二新增14宗本土個案，其中廣州報告12宗，5宗屬無症狀；深圳報告2宗，亦為無症狀。佛山則有3宗此前通報的無症狀感染者轉確診。昨日凌晨，廣州市部分區域調整疫情風險等級，荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區升為高風險地區；番禺區及海珠區均有社區由低風險調整為中風險地區。

荔灣區城中村出現管理混亂情况。微博帳號「愛吃肉的小胖瑤」發文稱，自己是住在荔灣區菊樹中南街道的一名租戶，自村內封閉管理後，物資包最貴115元(約140港元）一份，快餐40元（約48港元）一份，「後面直接不寫物資包內容，只說有菜有肉有雞蛋。到現在我們百分之九十的人沒有拿到過政府給的所謂免費物資」。另有網民曬出，物資包中的豬肉，幾乎整塊都是肥肉；以及派送的40元餐，配菜全是素菜。帖文稱，居民們被困4天，沒有任何村委通知進行核酸檢測。居民在網上買餸，亦被拒絕送入村內。

住戶喊「廣州加油」合唱 被質疑作秀

另一邊，有廣州民眾重演1年多前武漢封城時的一幕，有網民周二晚在微博發布荔灣區廣鋼新城短片，小區內住戶齊聲高喊「廣州加油」，還有居民在陽台播放《我和我的祖國》，引來合唱。據了解，受疫情影響該區域已封閉管理。南方網評論稱，「這種『共振』是廣東抗疫中社區合力最好的注腳」。不過也有網民指出，合唱明顯是由廣播外放，質疑有作秀嫌疑。

昨日晚間，深圳東門商業步行街區管理中心發布公告稱，鹽田港疫情的1名無症狀感染者日前曾在東門的服裝批發市場逗留。兩棟樓緊急封閉開展核酸採樣及消毒。當地昨日確診的2宗無症狀感染者，其中1人為服裝攤檔檔主。

（新冠疫情）