「光榮在黨50年」紀念章 陸續向710萬老黨員頒發

新華社報道，「光榮在黨50年」紀念章通徑為50毫米，材質為銅和鋅合金，主色調為紅色和金色。主章由中共黨徽、五角星、旗幟、豐碑、向日葵、光榮花、光芒等元素構成，其中中共黨徽象徵黨的領導核心地位和黨員信念堅定、對黨忠誠；豐碑寓意黨的光輝歷程和豐功偉績。向日葵寓意全黨全國各族人民緊密團結在黨中央周圍；光芒象徵黨的光輝照耀；五角星代表薪火相傳；光榮花寓意繁榮盛世、國泰民安和褒獎榮耀；旗幟象徵共產主義崇高理想與事業永續。

副章由山河、中國結和紅飄帶等元素組成，飄帶上雕有「光榮在黨50年」字樣，寓意黨員不忘初心、牢記使命，勇攀高峰、永葆青春。

昨天向中共老黨員頒發紀念章的包括江西省于都縣、廣東省潮州市湘橋區、新疆生產建設兵團第四十七團、陝西省延川縣文安驛鎮、上海市長寧區虹橋街道、北京大學、鞍鋼集團、雲南省軍區昆明退休幹部休養所等。

（綜合報道）

（中共100周年）