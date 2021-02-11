「光榮在黨50年」紀念章 陸續向710萬老黨員頒發

【明報專訊】內地多個地方和單位昨舉行莊重簡樸的儀式，向截至2021年7月1日黨齡達到50周年、一貫表現良好的黨員頒發「光榮在黨50年」紀念章（圖）。首次頒發「光榮在黨50年」紀念章，是中共成立100周年慶祝活動的重要組成部分，頒發工作將一直持續到今年7月1日，全國將有710多萬名老黨員獲頒紀念章。
新華社報道，「光榮在黨50年」紀念章通徑為50毫米，材質為銅和鋅合金，主色調為紅色和金色。主章由中共黨徽、五角星、旗幟、豐碑、向日葵、光榮花、光芒等元素構成，其中中共黨徽象徵黨的領導核心地位和黨員信念堅定、對黨忠誠；豐碑寓意黨的光輝歷程和豐功偉績。向日葵寓意全黨全國各族人民緊密團結在黨中央周圍；光芒象徵黨的光輝照耀；五角星代表薪火相傳；光榮花寓意繁榮盛世、國泰民安和褒獎榮耀；旗幟象徵共產主義崇高理想與事業永續。
副章由山河、中國結和紅飄帶等元素組成，飄帶上雕有「光榮在黨50年」字樣，寓意黨員不忘初心、牢記使命，勇攀高峰、永葆青春。
昨天向中共老黨員頒發紀念章的包括江西省于都縣、廣東省潮州市湘橋區、新疆生產建設兵團第四十七團、陝西省延川縣文安驛鎮、上海市長寧區虹橋街道、北京大學、鞍鋼集團、雲南省軍區昆明退休幹部休養所等。