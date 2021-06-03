劉鶴耶倫通話 官媒：均認為經濟關係重要

新華社就此次通話僅發表不足200字的報道。美國財政部的新聞稿則指出，此次通話討論了拜登政府計劃支持美國經濟持續強勁復蘇，以及雙方在符合美國利益的領域合作的重要性，期待未來繼續與劉鶴副總理會談。這是中美雙方一周內第二次高層通話。此前，劉鶴於5月27日曾與美國貿易代表戴琪通話。

內地學者：美急對話解決國內問題

對於劉鶴兩次與美國經貿機構負責人通話，中通社引述同濟大學國際與公共事務研究院院長夏立平稱，這反映出中美兩國在經貿領域方面都有比較強烈的溝通意願。因為根據美方的研究，特朗普時期對中國商品增加的關稅，絕大部分都是由美國公司和美國消費者來承擔，引起美國商界的強烈不滿。夏立平認為，基於美國國內外的強大壓力，拜登政府一方面不得不往取消或者降低高關稅的方向走，另一方面又想藉此作為和中國交換的籌碼。因此，拜登政府急於與中國對話來解決這一問題。

北京大學國家發展研究院副院長余淼杰教授則指出，因為中美第一階段貿易協定或在今年11月份到期，而中美經貿關係對美國而言至關重要，美國需要在短期之內與中方在經貿領域維持一定的合作，來緩解美國國內的一些問題。

（綜合報道）

（中美角力）