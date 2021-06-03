11年前禁出境至今 為女兒首走上訪路

為爭取赴日陪護重病女兒，唐吉田先後與北京國保、吉林國保交涉，又分別到公安部和北京市公安局上訪，引起關注。他上月中旬曾撰文稱，以前都是為他人案件上訪，沒想到自己也走上上訪路。近期為女兒一事奔走，令他想起以前說過的話，「一個中國大陸律師，如果她（他）沒有用心為某功人員做辯護，就難以了解人權災難有多深；如果她（他）沒有真正接觸過所謂訪民，那就很難認識這社會病到什麼程度」。

日前，紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）、芝加哥大學客座教授滕彪等逾百海內外學者、律師，聯署呼籲中國政府基於人道主義放行唐吉田。

為弱勢法輪功辯護 釘牌仍發聲

唐吉田長期為弱勢群體維權，曾為土地被非法徵用受害者、愛滋病受害者、法輪功學員等案件辯護，2009年以來多次被警方關押。他2010年被吊銷律師執業證後仍繼續從事社會公共活動，為反酷刑等人權問題發聲。