欲赴日陪病女 維權律師闖關被攔 被指可能危害國安 唐吉田：續爭取出境

按原計劃，唐吉田昨天應搭乘廈門航空MF809航班，將在中午抵達日本東京成田國際機場。但據他在維權網撰文講述，上午8時30分許，他辦好登機手續並託運行李後，去到邊檢窗口，一名女警檢查他的護照後，一名男警稱要再次核驗，數名戴執法紀錄儀的男警將他帶到邊檢問話室，裏面還有3名穿制服的男警。唐吉田稱，其中一名男警不時出去和早前跟蹤他的便衣警察交談。約20分鐘後，又有一名男警進入房間，宣布依照《出入境管理法》第十二條第五項之規定（即「可能危害國家安全和利益」），禁止他出境。

「不讓陪護病重女兒明顯突破底線」

唐要求告知作出該決定的部門及其負責人姓名和聯繫方式，警方起初拒絕，但在唐指出警方有告知義務後，透露是北京市公安局，但仍不提供人名和相關信息。

「我和他們說不管是誰決定的，不讓我去陪護病重的女兒已經明顯地突破了底線，我希望他們的所謂上級睡不着覺的時候，能夠想一想自己遇到我這種情况會是什麼感受」。唐吉田表示，當時已快錯過登機時間，門外也出現愈來愈多警察，他意識到無力改變，只能離開。

他在文章中稱，過去一個多月來因女兒病重一事已身心俱疲，「如今連出去陪護她的心願都沒辦法實現，我除了遺憾就是遺憾，但已經沒有時間、精力和興趣去恨那些攔下我的決策者了」。

唐吉田女兒兩年前去日本留學，今年4月底因患結核病住院，一度病情危急。唐5月上旬向北京東城區國保（國內安全保衛）支隊請求，從人道主義出發，解除對其的「邊境控制」（邊控），稱望赴日陪護女兒。國保以「上級正研究」搪塞，後又稱「無法繼續協調此事」。

唐：在法律不禁止方向嘗試

唐吉田昨天下午對本報表示，他下一步會在法律不禁止的方向去做些嘗試，「還是希望繼續爭取（出境），因為這種阻攔是沒有道理的，只能盡我所能」。據他了解，他女兒目前病情危險度下降，但仍未恢復意識，他仍很擔心及渴望去照看。對於當局對其採取邊控的真正原因，唐吉田說「不知道他們怎麼想的」。他並沒有被刑事追訴，當局也從未明確告知其離境將如何危害國家安全。

「邊控」是為防止涉案的外國人或者中國公民，藉出境逃避司法機關追究法律責任，而在國家邊境口岸採取的限制出境手段。據公開報道，曾有內地律師表示，中國邊控措施有其法律依據，但執行上有濫用之嫌，當局常以「危害國家安全風險」之名，限制一些異議人士及其家人離境。

明報記者

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