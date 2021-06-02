今日熱話：減生活欲望 消極對抗過度競爭 四成青年想「躺平」 官媒批可恥

網文〈躺平即是正義〉掀熱議

「躺平」一詞源於一篇內地網文〈躺平即是正義〉。文章作者稱，自己兩年多無工作，「也沒什麼不對」；一天只吃兩頓飯，什麼都不幹；每月僅消費200元人民幣；心情好時去橫店（影視城）當臨時演員「換種方式躺」；不考慮社會強加於人的諸如結婚生子、買車買樓要求等，引發眾多年輕人共鳴。

「封面新聞」上月底發起一項「你如何看待躺平」的投票顯示，參與投票的23.9萬人中，有10.3萬人選擇「我累了，堅決躺平」，比例達43%；想「偶爾躺躺也好」的有7.7萬人，有4.3萬人認為「想躺，但沒那個條件」，1.7萬人選擇「衝！絕對不能躺」。

「躺平說」同時亦惹來爭議。清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮稱躺平是「對不起父母，還對不起努力工作的納稅人」。中共廣東省委機關報《南方日報》發評論稱，在壓力面前選擇躺平不僅不正義，還可恥，這樣的「毒雞湯」無任何價值。該文獲新華社轉發。新東方董事長俞敏洪、格力董事長董明珠上月30日在第四屆中國青年企業家峰會，告誡年輕人不能躺平。

《北京日報》昨發評論〈莫用「躺平」誤讀奮鬥着的年輕一代〉，稱「前浪」既然關心「後浪」，應放下身段傾聽交流，正視年輕人的時代特徵和表達方式，重視勞動者的現實壓力和權益訴求。

（綜合報道）