廣東限電 廠家減產減工時 港企：後備發電機「自救」 復常未有期

東莞每周「開五停二」

據「界面新聞」早前報道，5月中旬起，廣東廣州、佛山、東莞等17個市啟動「有序用電」。《證券時報》報道，東莞工業企業約半個月前收到當地供電局錯峰用電通知，每周「開五停二」。為免耽誤交貨，東莞大嶺山鎮工業園區的一家塑膠模具廠將部分貨單轉發深圳同行負責，寧願利潤減少。

停冷氣 購風扇為人機降溫

一家電子廠員工表示，現時只能在有電的日子拚命加班趕貨，到限電日就安排一部分人開夜班，另一部分人做類似打包、組裝等毋須開機的工序，但產能降低，「工人放假沒工資，放假放到工人都跑了」。有工廠為降低用電量停開冷氣，採購大風扇為機器和工人降溫。不少企業準備自己發電。但有中小工廠稱，相對平時峰谷用電約0.8至0.9元（人民幣，下同）一度電，用柴油發電機要1.6元一度電，貴近一倍，還未包括買或租發電機的費用。

嶺山鎮工業園一名負責人表示，供電局規定每台變壓器用電不能超過額定申請電量的10%，供電局會監控各單位用電，超過規定將被拉閘停電，並追加48小時停電處罰。

中小企聯合會主席：南亞因疫停工「帶挈」訂單

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，他在東莞經營的鋁製品廠也受限電影響，在停電時靠後備發電機維持開工，用電成本較市供電高20%；工廠亦會按供電情况調整開工時間。劉認為，今年錯峰用電可能是因夏天用電量加大，且對於一些行業而言，因東南亞受疫情影響未開工，訂單增多，用電需求大。他又稱今年限電措施突然，過往多年未見，當地政府也無說明限電原因，或表示如何補救及何時恢復正常。

《證券時報》報道稱，往年廣東6月至9月也有限電措施，但今年限電提早、幅度更大。報道引述數據顯示，今年以來中國經濟持續穩定恢復，全社會用電量快速增長，廣東工業和服務業1至4月用電量同比分別增長32.2%和40.2%。用電需求變大、煤價上漲、環保，以及雲南等地尚未入汛、西部電能供應不足等因素，導致廣東供電持續緊張。

明報記者