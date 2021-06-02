習談大外宣：要自信謙和「塑可信中國」

鄧小平翻譯向政治局講解大外宣

中國政府自2008年起開始大力推行被稱為「大外宣」的對外宣傳工作。中新社報道，政治局在集體學習時，復旦大學張維為教授就「大外宣」提出工作建議，政治局委員聽取並就其講解作討論。張維為在1980年代中期曾擔任鄧小平和其他中國領導人的英文翻譯，近年來成為「大外宣」的主力幹將。

在主持學習時，習近平發表了講話，提出要下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同中國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權，為中國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。他稱十八大以來， 中國初步構建「多主體、立體式」的大外宣格局，國際話語權和影響力顯著提升，亦面臨新的形勢和任務。他強調必須加強頂層設計和研究佈局，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，要加快構建中國話語和中國敘事體系，要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。

促「加強國際傳播」納黨委責任制

對於各級黨委（黨組）在「大外宣」的責任，習近平強調，要把加強國際傳播能力建設納入黨委（黨組）意識形態工作責任制，加強組織領導，加大財政投入，幫助推動實際工作、解決具體困難。