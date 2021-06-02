專家籲接種 穗「減聚集風險」停個人預約

粵接種量冠全國 1212萬人打齊針

據國家衛健委數據，截至上月30日，內地累計報告接種約6.4億劑次，5月以來平均每天接種1247萬劑次，是4月的2.58倍，以廣東省最多，約1212萬人已完成兩劑接種。

疫情爆發後廣東多地民眾搶打疫苗，廣州市稱為免人群因注射疫苗而聚集，周一（5月31日）起暫停公眾個人預約接種，優先為「重點行業、重點人群」的團體預約和集體接種為主，「集中醫療力量」做大規模檢測。央視新聞引述廣州市疾控中心主任楊智聰表示，目前「不管這個病毒是什麼樣的變異株，按照目前的數據來講，接種疫苗仍然有效。未來通過這些管控措施，每個人、每個單位、每個屬地都能夠認認真真去執行，疫情就可控」。

中國工程院院士鍾南山周一在廣東省疫情防控專家座談會上建議，應針對重點區域人口多、密度大的實際，進一步減少人群流動和聚集，加強檢測篩查，盡快切斷傳播鏈。他表示，將和團隊認真研判今波疫情的新特點新情况，加強對變異毒株傳播規律的分析研究，做好病毒來源論證、病原鑑定、病毒株分析等工作，以助科學防控、精準施策。

（新冠疫情）