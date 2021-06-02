個案續增 廣州建方艙佛山局部禁足 下月黨慶 粵書記：要深刻認識這次防疫意義

穗增12人染疫 另檢16陽性

廣州市衛健委通報，廣州新增的12宗本土個案中，有3宗是此前感染個案的密切接觸者，9宗是在對「重點人群」排查中發現。12宗個案均居於荔灣區，活動軌迹涉及區內多個街市、學校及食肆，以及越秀區鴻運大廈。截至昨午12時，廣州市的大型檢測累計樣本有347萬份，其中第二輪檢測樣本179萬份，發現陽性16宗。當局昨日亦在廣州體育館搭建並啟用「獵鷹號」方艙實驗室，預計每日檢測量為3萬個；另有3個方艙在建，日均總檢測量料可達12萬個。

廣州市防疫指揮部昨日公布38個封閉管理區域，據通告，荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域嚴格「居家」，足不出戶，執行封閉管理。通告稱，全市所有區域，一旦發現新增個案，立即參照執行。

此外，荔灣區白鶴洞街、沖口街、海龍街、東漖街，海珠區瑞寶街南洲名苑、沙園街中海橡園小區，番禺區洛浦街錦繡半島東區除封閉管理區之外區域，以及感染者活動過的重點場所周邊區域執行「封控管理」——所有人「只進不出」，嚴禁聚集。

荔灣區石圍塘街、茶滘街等5街轄區則要執行嚴格的「閉環管理」——未有檢測結果者須居家隔離，如非必要不外出，區內公共交通載客量亦限制在60%以下。

上述區域之外的市民，乘搭公共交通工具，進入餐飲、娛樂場所、室內文化體育場館、各類市場、商場等場所須出示「健康碼」。

離佛山者同須綠碼陰性證明

佛山近日亦錄得本土病例，市疫情防控指揮部周一（5月31日）宣布，禪城區及南海區均有小區昨起實施居家隔離，封閉管理；其他小區的民眾則要減少外出，不參加聚集活動，批發市場、卡拉OK、戲院、健身房、室內游泳館、酒吧等暫停營業，食肆禁止堂食。此外，佛山將自今日起收緊市民和車輛離開當地的管理措施，中午12時後，所有離開佛山旅客，須出示健康碼「綠碼」，以及持有72小時內的檢測結果陰性證明。

11天增62宗 李希：抗疫是頭等大事

下月即是中共建黨100周年紀念日，短短11天，廣東全省新增62名感染者。廣東省委書記李希周一在省防疫專家座談會上強調，「要從政治和全局高度深刻認識做好這次疫情防控工作的重要意義」，把疫情應對處置作為當前全省的頭等大事來抓，以「快、嚴、實」的硬措施，同時間賽跑、與病魔較量，堅決遏制疫情擴散蔓延，全力打贏這硬仗；亦要堅決落實好分級分類防控要求，按風險級別和範圍落實措施，嚴控人員流動聚集，「毫不鬆動、決不手軟」。

（綜合報道）

（新冠疫情）