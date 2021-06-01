內地實施三孩政策 負面評論一面倒 討論區即「屏蔽」

新華社報道，中共中央總書記習近平昨主持召開政治局會議，會上聽取「十四五」時期應對人口老齡化重大政策匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》等。

會議稱中國人口總量龐大，近年人口老齡化趨嚴重。「進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。」要求各級黨委和政府加強統籌、協調及落實三孩政策。

加強婚戀家庭觀教育 完善生育休假

會議提出，要將婚嫁、生育、養育、教育「一體考慮」，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，治理婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣；提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支；完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等配套政策，保障女性就業合法權益；繼續實行對獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭的現行獎勵扶助制度和優惠政策，建立健全計劃生育特殊家庭全方位保障制度等。

新華社昨在微博發布報道，在約兩小時內獲得逾20萬則評論，多數是「罵」聲，但很快負面評論被屏蔽（即隱藏），現仍能顯示的「最高熱度」的評論表示「誰愛生誰生」。

民眾：癥結在年輕人經濟壓力

政策推出為時已晚

很多網民提到，現時生養子女成本高，住房、工作壓力大，根本沒有生育意願。多數為獨生子女的「80後」、「90後」更指政策針對的是本世代，稱若兩個獨生子女結婚，即要照顧4個老人和3個孩子，還要「996」（指每天工作朝9晚9，每周工作6天，是內地飽受詬病的工作制度），「生產隊的驢也不是這個用法」。又有網民表示開放生育已錯過時機，即使全面開放也無助改變現時人口問題。

調查意向反對聲響 官媒即刪帖

新華社又發布「三孩生育政策來了你準備好了嗎？」意向調查。有網民截圖顯示，在該貼文被新華社刪除之前，有超過2.8萬人選擇「完全不考慮」，選「準備好了，迫不及待」僅1000多人，選「已提上日程」和「猶豫中，很多問題待考慮」的分別有200多和800多人。

國家統計局5月11日公布最新全國人口普查數據指，全國人口現時超過14.1億人，保持增長。此前，儘管2016年實施「全面二孩」政策，出生人口和出生率自2018年後連年下跌。此外，普查數據顯示2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，處於較低水平。與此同時，老齡化趨嚴重，60歲及以上人口現佔總人口18.7%。