台灣：三級警戒奏效 今波疫情接近可控

陳時中：屆臨界點 盼全民持續警戒

中央社報道，台疫情指揮中心昨宣布，新增本土病例和校正回歸個案共347宗，發病日介於4月29日至5月30日，以新北市171宗最多；新增15宗死亡個案。陳時中表示，隨着5月15日雙北及19日全台升至3級警戒後，目前疫情朝向可控範圍前進。他又稱，現在已到臨界點，希望全民持續3級警戒，助政策發揮更佳。

江啟臣呼勿刁難進口疫苗

民進黨：責在大陸 促槍口對外

針對本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣以及全台22縣市議會的國民黨團，昨天透過視像方式召開記者會，高呼「不要刁難，給我疫苗，我要打疫苗」的口號。江啟臣稱，要正告民進黨政府放下傲慢，以行動保護人民生命。他向國際社會呼籲，台灣亟需國際認證的疫苗，「幫助台灣，就是幫助全世界」。

民進黨則表示，中國大陸正是阻撓台灣取得國際疫苗的幕後黑手，並藉疫苗議題分化台灣；民進黨呼籲國民黨一致對外，抗議中國大陸干預台灣採購疫苗。

另外，重災區台北及新北傳出醫療資源不足。有網民指位於新北市新莊區的衛福部台北醫院，甚至要在戶外搭棚架安置患者，此事引發熱議。部立台北醫院昨日澄清稱，為維護病人安全並杜絕院內感染風險，才會先戶外採檢再入院治療；強調院內有足夠病牀，但就事件造成的社會觀感及民眾恐慌表示抱歉。

（新冠疫情）