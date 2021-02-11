廣州半封城 荔灣區全封5條街 離埠須持陰性證明 廣深佛取消逾900航班

廣州市疫情防控指揮部前日深夜發布通告，要求自昨晚10時起，通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離穗的非中轉旅客，須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。

廣東增20本土 廣州佔18

新華社報道，廣東省衛生健康委員會昨日通報，廣東前日（5月30日）新增本土確診病例20宗（16宗無症狀感染者轉確診），當中廣州佔18宗（14宗無症狀轉確診）、佛山兩宗（均無症狀轉確診）；新增本土無症狀感染3宗，深圳兩宗，佛山1宗。

近期患者均染印度變異株

廣州市昨下午亦召開疫情防控發布會通報，廣州市副市長黎明表示，截至前日（5月30日），廣州今波疫情累計報告30宗陽性病例，其中確診病例23宗，無症狀感染者7宗。所有感染者病毒基因測序高度同源，為具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高等特點的印度變異株。

荔灣區常務副區長林雋表示，廣州市發布分級分類防控通告後，荔灣已落實措施，封閉管理海龍、白鶴洞、中南、東漖、沖口5條街。封區期間關閉區域內所有公共場所，禁止進出；居民居家隔離，日常必需物品由屬地街道配送。其餘街道每戶只能1人憑證在限定範圍內活動。

此前，荔灣區已對白鶴洞等街道進行「只進不出」的半封閉式管理。

荔灣打擊價格犯罪

封區每戶允1人受限活動

荔灣區早前表示，已加強對超市、肉菜市場和網上平台的監管，公安部門、市場監管部門將打擊製售假冒商品、囤積居奇、哄抬物價、虛假宣傳等行為；同時加強居民生活必需品價格監管，嚴肅調查價格欺詐、不按規定明碼標價等價格違法行為。

受當地天氣和疫情防控等多方面影響，截至昨晚7時30分，據航旅App「飛常準」顯示，廣州、深圳、佛山機場從昨日起已取消逾900架次進出港航班。包括國航在內的16家航空公司發布涉上述三地的免費退改簽方案。此外，河南、湖南、四川、甘肅、福建廈門、湖北武漢、江西南昌、遼寧撫順與大連疾控部門亦先後發布通報，要求近期有前述三城行經史或相關人員接觸史的人，向當地疾控和社區街道報備，並配合檢測隔離等措施。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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