台北演習四級警戒封城 公布六大措施 將停工停課禁不必要外出

中央社報道，台灣昨日確診病例中，新北193宗最多，其次為台北85宗。台北市昨天舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎第四級警戒擴大管制兵棋推演」。按市府規劃，若確診數居高不下，將全面停工停課，非必要不得外出，僅保留2.1萬間餐館、超市及加油站等民生必需場所，傳統零售市場限制時間、僅開放40處具生鮮及餐飲業攤商場域，並管制跨縣市人流移動。

僅保留2.1萬餐館超市營業

雙鐵不停站 捷運公車不跨市

此外，四級警戒將實施區域封鎖管制進出，設置71處縣市交界及高速公路匝道管制點，台鐵、高鐵北市境內過站不停，捷運不跨雙北營運、公車僅限北市境內營運，公共單車YouBike停止營運。

四級警戒是台灣防疫最高級別，包括台北演練的「非必要不得外出」、「停止所有聚會活動」等要求。市長柯文哲昨在演習前指出，「凡事做壞的打算、最好的準備」；演習最重要的目的是，把更嚴格封城可能會遇到的問題表列檢討，再規劃應對，亦需思考需否擴大到新北、基隆及桃園。

另據《聯合報》，新北市前日舉行應變會議，新北市長侯友宜表示，新北市提出「新北市四級管制準備計畫」，包含全面停工停課等六大執行措施。侯友宜稱，「六大措施中，在停班（停工）停課部分，中央已經在陸續啟動，新北市已經做好評估考量，靜待中央下令」。

陳時中：疫情嚴峻

兵推演練宜「桌上」

針對雙北的兵推演練，陳時中稱地方做兵推演練、下棋非壞事，但所謂「下棋」應為桌面上演練，尤其現在疫情嚴峻，不宜做大規模演習。他說大規模實際演習恐加重第一線負擔，呼籲地方政府讓防疫人員專心防疫。

基隆市長林右昌稱，倘台北新北提升至四級警戒，啟動時間若有時間差，會爆發雙北市民的逃亡潮，應由中央統一整體評估和規劃。

（綜合報道）

（抗疫新階段）