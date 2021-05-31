跨省抗疫保衛武漢 王忠林任湖北省長

公開資料顯示，王忠林現年59歲，山東費縣人。王畢業於華東政法學院法律系刑法專業，出身政法系統。在調任湖北武漢前，深耕山東逾35年。曾履職山東棗莊、聊城、濟南多城。2016年11月，王忠林任濟南市委副書記、市長、市政府黨組書記等職。至2018年5月，王忠林升任山東省委常委、濟南市委書記。

去年2月13日，武漢正處於疫情衝擊下，王忠林臨危受命，跨省履新出任湖北省委常委、武漢市委書記。在當天下午武漢市領導幹部大會上，湖北省委書記應勇評價稱，「王忠林同志政治素質好，組織領導能力強，基層歷練經驗豐富，熟悉經濟工作和城市管理，處事果斷，勇於擔當，勤勉務實，為人正派。」

王忠林當時則表示，堅決擁護黨中央決定、服從組織安排，將恪盡職守、夙夜在公，擔當作為、忘我工作，奮力奪取武漢保衛戰的全面勝利，決不辜負習近平總書記和黨中央的重託，及武漢人民的期盼。

履新約一個月，王忠林因提出要對武漢人民展開「感恩教育」，引發爭議。他說，「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」今年5月初，王升任湖北省政府黨組書記。