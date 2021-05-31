王毅晤塞爾維亞外長：對中東歐從無地緣戰略意圖

雙方互認「鐵桿朋友」 將展開多領域新合作

中新社報道，王毅與塞爾維亞外長塞拉科維奇結束會談後，共同會見記者。王毅表示，本次會談兩國達成六點共識，包括一致同意不斷開拓雙邊合作的新潛能，加快聯合研發的新項目，展開人工智能、數字經濟等領域新合作，並加強團結抗疫，在疫苗聯合罐裝，及加快復工復產等方面，進一步深化合作。

塞拉科維奇表示，中塞是「鐵桿朋友」和全面戰略伙伴；中塞友好不是權宜之計，更不是抽象口號，正在持續不斷轉化為務實合作成果，為兩國人民帶來福祉。

王：與中東歐國聚焦經貿 「無意搞勢力範圍」

近期因涉新疆人權爭議，中歐關係出現裂痕。王毅強調，中國與中東歐國家合作是新興跨區域合作機制，堅持務實合作屬性、開放透明理念、協商自願原則。中國與中東歐國家的雙邊合作和區域合作，可以有機結合，兩者不必相互排斥，中國與中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞勢力範圍。他表示，中歐是伙伴而非對手，是機遇而非挑戰，希望與歐洲各國和歐盟機構，沿着深化中歐全面戰略伙伴關係的正確軌道，不斷加強合作，共同實現中歐兩大力量的發展振興，共同推進國際關係的民主化和世界格局的多極化。

5月29日至31日，波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西伊亞爾托先後訪問中國。王毅與波蘭外長拉烏舉行會談時稱，中歐要在相互尊重基礎上，通過建設性對話增進理解、明辨是非，排除推進合作的干擾和障礙。