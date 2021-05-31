「天舟二號」對接天和核心艙成功 新技術無需人工控制 需時三天減至8小時

新華社報道，搭載着天舟二號貨運飛船的長征七號遙三運載火箭前晚8時55分成功發射，約604秒後，飛船與火箭分離，進入預定軌道。9時17分，太陽能帆板兩翼順利展開。至昨晨，飛船採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙成功對接。

發射時間不需遷就太空站方位

報道引述天舟二號副總設計師黨蓉稱，以往飛船的交會對接，從發射到具備對接條件大概需要兩到3天，過程中亦需要大量人工參與，「而此次天舟二號與天和核心艙對接，整個過程歷時約8小時，不用地面干預，就像無人駕駛汽車一樣」。

中新網報道，與2017年「天舟一號」首次「快速交會對接」的「天宮二號」太空實驗室相比，天舟二號升級成「全相位全自主交會對接」。「全相位」指的是，無論目標飛行器在入軌時和太空站的相對位置是1/4圈、半圈甚至整圈，飛船都可以最快速度，或在規定時間點對接，而不需要根據太空站位置選擇飛船發射時間，實現全天候發射。

「全自主」則指從飛船入軌到交會對接成功，全程不需要人工干預，而由船上控制器自主規劃完成。相比天舟一號在遠距離段對接前需人工輔助調整位置，天舟二號增加了遠距離自主導引，飛船利用北斗導航系統完成導航計算及控制，人只需負責監視飛船行動。

設計師：證中國航天器運行控制力大增

中國載人航天工程總設計師周建平對央廣網表示，天舟二號這項自主快速交會對接技術極大提高了自動化能力，亦表明中國航天器的運行控制能力大幅提升。航天科技集團五院天舟二號貨運飛船總指揮馮永稱，採用這項新技術也是為將來實驗艙的對接做技術驗證和儲備。

載6.64噸物資 供3太空人用3月

天舟二號主要任務是運載太空站物資、平台設備、應用載荷和推進劑，此次攜帶物資總重約6.64噸，其中包括能供3名太空人3個月使用的消耗品、兩套艙外太空服以及平台物資等約160多件貨物，攜帶推進劑約1.95噸。飛船亦將儲存太空站產生的廢棄物，於返程時銷毀。

楊利偉：16太空人訓練

備有需要時替代

根據計劃，「神舟十二號」載人飛船將於下月發射，搭載3名太空人前往太空站駐留3個月。據央視新聞報道，太空人將展開艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷等操作。2003年「神舟五號」搭載的中國首名太空人楊利偉表示，目前有16名太空人，包括他在內，正全程訓練做準備，「一旦有需要，具備飛行能力的航天員（太空人）就能頂上去！」

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