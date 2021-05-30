粵社運人士王愛忠遭誘捕 「尋釁」指控未明

「來電」指車被刮花 下樓查看遭帶走

維權網消息，本月28日中午，在家休息的王愛忠突然接到來電，稱他的車被刮花。王愛忠下樓查看，被守候在樓下的人員帶走。隨後有9名警員到王家，向王妻出示搜查證，帶走29本書，兩台電腦，一部手機。警其後再傳喚王妻到派出所，詢問王的交往及言論情况。警以涉嫌尋釁滋事為由將王愛忠刑事拘留，王現關押於廣州天河區看守所。

公開資料顯示，王愛忠是南方街頭運動倡導者之一，呼籲在公共場合舉牌抗議、表達訴求，長期受到廣東警方高度關注。2014年5月29日，六四25周年前夕，王愛忠被廣州警方以「涉嫌尋釁滋事罪」刑拘，同年6月25日取保候審釋放。

南方街頭運動倡導者 月初赴飯局遭阻

王愛忠本月7日曾在Twitter發文，稱本月5日獲中山市的企業家邀請聚餐，惟自己遭國保阻止出席，而參加飯局的企業家，席間亦遭約20名警員帶走問話至凌晨。