「天舟」延遲10日終升空 宮保雞丁迎太空人

入預定軌道 當局稱圓滿成功

綜合新華社、央視消息，本次發射的「天舟二號」貨運飛船，是由貨物艙，推進艙兩大主體部分構成——前者用於放置各類貨物設備，後者為飛船提供電力能源、推進控制動力，並裝載推進劑。

飛船總指揮馮永稱，天舟二號是太空站工程建造階段的首艘飛船，將運送太空人在太空站上所需的生活用品、太空科學實驗的物資以及用於天和核心艙補給的推進劑，與天和核心艙交會對接。天舟二號運送的實驗設備及資料等，將待「神舟十二號」飛船將太空人送至天和核心艙，再由太空人在軌取出安裝。

3太空人擬6月升空 站內生活3月

根據太空站建設計劃，中國將於6月發射「神舟十二號」載人飛船，屆時將有3名太空人乘坐飛船前往核心艙，展開為期3個月的太空生活。在軌運行期間，天舟二號將協助首批3名太空人進駐空間站，完成為期3個月的駐留任務，並展開遙操作交會、前向對接口補加（指核心艙前向對接口可「在軌」補給推進劑）、機械臂轉位等實驗。屆時天舟二號後向對接、神舟十二號載人飛船前向對接天和核心艙，將完成中國太空站首個「一」字構型。

整艘飛船最大直徑3.35米，長10.6米，太陽電池翼展最大寬度為14.9米，可獨立飛行3個月，可停靠時間為1年。最大裝載狀態下重量達13.5噸，其中物資總重約6.64噸，推進劑補給能力約1.95噸。其中包括能供3人使用3個月的消耗品、兩套艙外太空服以及平台物資等約160多件貨物。今次運送的太空食品中還包括魚香肉絲、宮保雞丁等中式菜餚。

天舟二號貨運飛船5月16日與長征七號遙三運載火箭組合體轉運至發射區，原定5月19日凌晨1時許升空，後因技術原因推遲。