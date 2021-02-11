郭台銘申購500萬劑原廠BioNTech 張亞中：獲陸贈千萬劑疫苗待「點頭」

台日增486本土確診

再多21死亡 單日新高

中央社報道，台灣疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，中央流行疫情指揮中心近日配發15萬劑牛津-阿斯利康疫苗到各縣市，供前線醫護、防疫人員接種。指揮中心指揮官陳時中昨日稱，前日全台共接種4.2萬劑疫苗，以台北和新北最多，下月將再增設500家診所作為接種點。外界質疑台灣政府取得疫苗速度慢，陳時中回應指出，台灣去年中就祭出本地疫苗獎勵辦法，半年內也與3家疫苗廠商或平台簽約，疫苗準備並不晚。陳時中感謝各界熱心幫忙，但強調基於疫苗安全及有效性，可合作並由政府統籌向原廠簽約採購。

郭台銘昨在facebook表示，永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府要求整理資料中，「不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負」。郭台銘強調，根據台灣法例無法進口大陸製造的疫苗，永齡也不會考慮引進陸製疫苗，呼籲外界不要將德製BioNTech與陸製疫苗混為一談。

張亞中昨在記者會上宣布，接受北京兩岸東方文化中心主任曾念代表捐贈的新冠疫苗，並代為處理相關事宜。同場的孫文學校決策委員、前立委蔡正元指出，目前台灣已進口的牛津疫苗和莫德納疫苗都沒有藥證，其進口是依據《藥事法》規定，有緊急公共衛生需要衛福部可專案核准特定藥物，未來BioNTech、陸製疫苗應該也可這樣進口，只要陳時中、台灣總統蔡英文點頭就可以。

此外，台軍年度「漢光演習」原定7月15日在屏東楓港舉行，台國防部昨表示，「漢光」確切時間及規模，將視疫情狀况滾動式修正。

（抗疫新階段）