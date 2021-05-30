粵增9本土病例 荔灣多街區封閉 廣州「分級分類防控」 深圳推檢測接種「雙百行動」

新華社和中新社報道，廣州前日有一名無症狀感染者轉為本土確診個案，該名76歲男子是「早茶群組」的密切接觸者，常住荔灣區；5宗無症狀感染個案均分佈在荔灣區和海珠區，其中3人為此前感染者的密切接觸者。廣州市衛健委主任黃光烈昨在記者會上表示，與去年的本地疫情相比，這一波疫情中的病毒傳播速度非常快，傳播力很強，因此實施「分級分類防控」，希望用最短時間實現重點區域的大隔離、大篩查。

第一級防控區停業停課停交通

除此前的荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣、鶴園小區東片外，當局昨起再將荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、沖口街由「低風險地區」升級為「中風險地區」。廣州市疫情防控指揮部昨日發通告稱，上述4個街區和仍屬「低風險」但與之有緊密聯繫的海龍街列入「第一級防控區域」，須停業（農貿市場除外）、停課（初三、高三除外），全民家居隔離，每戶每天限1人外出購買生活必需品。該區交通也被切斷，進入該區域的兩條地鐵線共7個站「只出不進」，83條巴士路線、的士、網約車、共享單車停運，芳村客運站關閉，速遞收件服務暫停。此外，荔灣區其他區域以及越秀區兩個街區、海珠區兩個街區、白雲區3個村區、番禺區3個村區被列為「次重點區域」，停業、停課、禁堂食、禁群聚。海珠區今日（30日）起至6月1日展開全區核酸檢測。

深圳鹽田要目標人群打齊針

佛山市南海區也公布初步甄別涉及該市轄區內的重點場所，如平洲華福御水岸小區、平洲華福御水岸果真好食品商行等。佛山市疾控中心副主任孫寶志稱，佛山本次疫情有3個流行病學特點，個案均有比較清晰的感染鏈；廣州個案、佛山個案的密切接觸者以及密切接觸者的密切接觸者涉及佛山的活動場所較多，部分場所屬於通風不良的密閉空間；佛山個案涉及的人群年齡分佈跨度較大，部分個案存在家庭群組感染。

深圳鹽田區疫情防控指揮部昨發通告，決定在全區範圍開展新冠病毒核酸檢測和疫苗接種「雙百行動」，即實現全區全民核酸檢測和目標人群新冠病毒疫苗接種兩個100%覆蓋。而東莞市疾病預防控制中心通報稱，近期廣州、深圳、佛山等地接連向東莞市通報疫情協查信息，東莞市疫情輸入風險驟增，要求民眾盡快前往就近的核酸檢測機構驗核酸。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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