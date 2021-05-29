中共黨慶不邀境外記者赴京 防疫為由 「部分」駐京境外記者可採訪

新華社報道，中共100周年慶祝活動歡迎中外記者採訪，新聞中心設在北京梅地亞中心，將於下月26日正式運作。新聞中心將負責接待記者，組織記者會，聯繫安排採訪，並開設新聞中心官方網站和微信公號，為記者採訪報道慶祝活動「提供必要的信息服務和技術保障」。梅地亞中心的有關安排，與近年全國兩會及中共黨代會一致。

採訪規格相若今年兩會

港澳台記者和外國記者可在下月1日至12日報名申請採訪。新聞稿指出，「為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康」，新聞中心邀請部分在京的港澳台記者和外國記者現場採訪慶祝活動，不邀請境外記者臨時赴京採訪。新聞中心網站屆時將開設記者專區，提供相關中外文文件文本、圖片、影片等新聞資料，以便無法赴京的記者下載使用。因應疫情，去年5月和今年3月召開的全國兩會，均同樣不接受境外記者臨時進京，受邀的部分境外傳媒駐京記者，多數也只能在梅地亞中心以視像形式採訪，無法進入人民大會堂，亦無法與人大代表、政協委員當面接觸。

中共中央宣傳部副部長王曉暉3月在記者會上表示，中共100周年慶祝活動主要包括，在全體黨員中展開黨史學習教育；以中共中央名義舉行慶祝大會，國家主席、中共總書記習近平將出席並發表講話；舉辦「不忘初心、牢記使命」大型主題展覽；舉辦大型文藝演出；召開理論研討會和座談；創作推出文藝作品和出版物；在全國城鄉廣泛展開「『永遠跟黨走』群眾性主題宣傳教育活動」等。

活動中亦將首次以中共中央名義，向為黨「作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富」的黨員授予「七一勳章」，將由習近平簽發證書授勳；還將評選及表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者等；向仍健在、黨齡達50年、一貫表現良好的老黨員，頒發「光榮在黨50年」紀念章。

上海中共紀念館擬列5A級景點

另外，文化和旅遊部昨在官網公示，位於上海的中共一大‧二大‧四大紀念館景區，擬被列為國家5A級旅遊景區。

（綜合報道）

（中共100周年）