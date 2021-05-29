北京聞風：選制改革走完「法律程序」 ／文：鍾鳴九

過去兩年，香港經歷了一系列政治社會亂象，港區民主「質量」和治理效能大打折扣，這促使中央及時出手，通過港區國安法、「完善」香港選舉制度、建立公職人員宣誓效忠制度等，奠定「愛國者治港」新秩序。其中選制修訂由中央「決定+修法」和特區本地立法共同完成，中央修法工作完成後，港府即向立法會提交有關法案，各界建言獻策支持下，條例草案在一個多月時間獲得審議通過。

資深港澳基本法學者指出，新選舉制度能够迅速「落地」，前提條件是立法會擺脫了「攬炒派」的阻礙，能夠在基本法框架下，在良性的行政─立法關係下進行立法。

新條例草案涉及8條主體法例、24條附屬法例。其間港府因應法案委員會及法律顧問的意見，提出369項修正案並獲通過。北京航空航天大學高研院/法學院副教授田飛龍向筆者表示，修正案達369條之多，證明港府在推動本地立法方面的審慎負責，其中有標誌意義的是，在社會建言下，候選人資格審查委員會增加了委員人數和對社會人士的委任，更具社會代表性和正當性。

學者：新制必受反對派攻擊

條例草案通過後，香港民主選舉將轉入新制度下的具體實施階段。田飛龍認為，港府下一步要面對兩方面的重要工作。首先，要確保選舉委員會選舉、立法會選舉和行政長官選舉能夠合法組織、有效完成，讓新制度的綜合效能和正當性經受住社會考驗；其次，新制度必將受到香港反對派和外部勢力的攻擊和扭曲，港府需加強「普法」，使香港市民、學生和社會團體能夠全面準確地理解、認同、參與和維護新制度，讓選舉制度改革真正實現「軟着陸」。

內地台港澳法研究專家向筆者指出，新制度所確立的「愛國者治港」原則和一國兩制目標，要通過未來的三場選舉來體現。一方面，要避免規則被政治投機者利用，成為政治作秀和獲取政治利益的過程；另一方面，需要讓選舉規則和特區治理有效結合，使當選者能夠在特區問題的解決中發揮真正的作用。

香港完善選舉制度條例草案將於本月31日刊憲生效，隨後將立即展開特別選民登記，並於7月5日截止。港府會對市民進行選民登記、選舉法則和有關投票等方面的「普法」工作，確保新一輪選舉順利舉行。

文：鍾鳴九