美世衛大會籲展開第二階段溯源調查

促中國交出相關原始資料

路透社引述美國代表團聲明指出，世衛的初步研究「不夠充分且尚無定論」，呼籲應進行適時、透明、基於證據的第二階段調查，包括在中國境內調查。聲明強調，中國能否讓獨立專家充分取得完整的原始資料、樣本至關重要。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，世衛已非正式諮詢許多會員國，尋找下一階段調查重點，未來數星期將繼續相關討論。

另據《華爾街日報》，新冠溯源專家組成員呼籲世衛成員國授權開展第二階段研究，並警告稱在中國檢查血液樣本等其他重要線索的時間已所剩無幾。這些研究人員還呼籲美國與WHO分享任何支持新冠病毒可能從實驗室泄漏的情報，稱他們已要求美國政府提供這一信息，但沒有成功。

不過，有多國代表在大會上發言感謝中國的抗疫援助。中新社報道，墨西哥、烏干達、尼日爾等國代表稱，中國對本國抗疫提供了巨大支持，不僅分享最初的新冠病毒基因序列，還推動當地疫苗接種。另中央社稱，台灣今年雖未受邀，但台灣醫師會仍以NGO身分與會。

外交部：美有否勇氣被查

中國外交部發言人趙立堅周四表示，中國「實驗室泄漏」論極不可能的結論，已清楚地記錄在世衛組織聯合考察組的研究報告中，這是權威、正式、科學的結論。昨他在回應病毒溯源問題時，美國卻企圖讓所謂情報人員來主導結論，這只能說明美方根本不在乎事實真相，美國「有沒有意願和勇氣讓世衛組織專家赴美國進行調查？」。