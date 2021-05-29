國際佛光會申進口50萬劑強生疫苗

聯合新聞網報道，根據台灣的疫苗採購計劃，分別透過COVAX（疫苗全球獲得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，以及直接跟藥廠購買的牛津疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，台產疫苗則預計各採購500萬劑，總計約3000萬劑。但截至28日，台灣只有70多萬劑牛津疫苗及15萬劑莫德納疫苗，尚有約2913萬劑疫苗未到貨。

面對疫苗短缺，地方政府、企業界紛紛提出申請向大陸或外國廠家訂購疫苗，佛光山所屬的國際佛光會昨天已正式發文衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國強生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並協助與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業。

「最快10月完成全民接種」

目前台疫苗主要供醫護和防疫人員接種，至於民眾何時能打，陳時中稱要看疫苗供應量，若要6成民眾施打完第一劑疫苗，大概要1400萬劑疫苗，因8月底到貨約1100萬劑，預計到9月才有足夠供應量；若施打速度可以跟上，10月能施打完成。

日本產經新聞引述日本政府及執政黨自由民主黨相關人士前日透露，日本政府考慮提供牛津疫苗給台灣，最快6月提供，陳時中昨回應，「要以日本發布為主，台灣樂見，不過若有疫苗要來，要早！不然沒有意思了」。

（抗疫新階段）