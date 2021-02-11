台增19死新高 累計78宗超SARS 首現30多歲死者 雙北市將預演「四級警戒」

陳時中：趨勢沒降 不太好

台衛福部疾管署網站顯示，新增的297宗本土個案，以新北市136宗最多，其次為台北市94宗，桃園市21宗。校正回歸個案258宗中，亦以新北市141宗最多，其次為台北市114宗。目前關聯不明的143例、疫調中111例。自5月11日起，本波疫情新增本土確診已突破6000人。聯合新聞網報道，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，由校正回歸圖表觀察，這一波確診個案數沒有往下的趨勢，「這是不太好的狀况」。

另外，新增19例死亡病例，其中男性14位女性5位，累計死亡達78例，陳時中稱已超越SARS時期73例死亡人數。三立新聞報道，死亡案例中有9人是死後才確診，還有1人確診當天身亡。新北一名36歲男子經醫院篩檢於26日確診，原定27日由市衛生局派員送去隔離，結果還沒離家，當日凌晨就被家人發現身體不適，送院前已無呼吸，經搶救不治。他是台灣最年輕的新冠病毒死者。

其中9人殁後確診

另外，一名40多歲女死者，25日晚上到醫院做快篩為陰性，26日晚就被發現倒臥家中浴室，送院前死亡，死後驗出是陽性。中央社報道，民進黨立委何志偉證實該女死者是他的前助理。何志偉27日深夜在fb發文並受訪悼念這位前同事，又批評當局，此案例中，已過去24小時，既沒隔離也沒全家篩檢，「最基本的工作都沒有做好」。

這也突顯台灣採檢能力不足的問題，目前全台設有採檢站，有的一日最多可採檢300人，有的一日只能採檢15人；「新新聞」稱，台每日核酸檢驗量可達1.6萬至2.4萬件。由於快篩須由執業醫生才能執行，也限制了採檢規模。台消基會27日曾呼籲指揮中心應廣設快篩站，並朝普篩方向鬆綁，研擬讓具備醫事資格的人員，經訓練後加入普篩行列。陳時中昨亦表示，目前篩檢量能要夠，才是當務之急。而指揮中心經討論後，原則同意開放企業為員工快篩，但採檢須由醫事人員執行。

台北明演習 商店停業限外出

目前全台仍為三級警戒，但疫情重災區雙北已準備舉行防疫四級警戒兵推演練。台北市府昨表示，兵棋推演明日在市府或台北市災防中心舉行，範圍包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制等。新北市長侯友宜昨也表示，已都做好演練準備。不過，陳時中認為沒必要提升到四級警戒，「第三級我覺得強度應夠」。他說：「兵推下下棋，可做量能分配，不是壞事。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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