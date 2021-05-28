台41萬劑牛津疫苗 分段發放今醫護接種

15萬劑莫德納今抵台

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚證實，15萬劑莫德納疫苗將於今日下午抵台，最快兩周內檢驗完畢開打，有效期至11月。台灣共向莫德納藥廠採購505萬劑新冠疫苗。陳時中說明，莫德納疫苗抵台後，首先會到物流中心經過食藥署檢驗，藥廠上周已寄給台灣一批試劑作為樣本，準備工作已完成。

福州廈門紅會願捐疫苗金門馬祖

食藥署昨晚完成約41萬劑牛津疫苗的檢驗封緘，今起將由疾管署配發首批15萬劑到各地，供一線醫護、防疫人員使用。桃園市長鄭文燦表示，桃園獲發1.8萬劑疫苗，其中1萬劑給11間醫院，8000劑給桃園市衛生局和衛生所，桃園機場僅得400劑。他認為疫苗劑量勢必不夠，會向中央爭取增量。而第二階段26萬劑疫苗，則在6月10日起調整接種對象配發。

另據新華社報道，繼上海、江蘇後，福建省福州市紅十字會、廈門市紅十字會均在昨日表態稱願意捐贈一批新冠疫苗給金門、馬祖的台灣民眾。負責人稱兩地血緣相親，地緣相近，理應守望相助。外界傳出鴻海創辦人郭台銘計劃出資，直接和德國BioNTech購買1000萬劑疫苗捐給政府，但過程並不順利。郭台銘幕僚劉宥彤證實「他希望拋磚引玉」，強調買疫苗純屬商業行為，政治要為經濟服務，台灣疫情的解決辦法還是要有疫苗。

台去年洽購BioNTech終告吹

大陸批介入說：無中生有

藍營縣市長呼籲開放自購大陸疫苗，台灣行政院發言人羅秉成昨表示，起哄採購大陸疫苗容易被統戰、政治分化，若要大陸提供疫苗，不如請大陸放手，不要干預台灣向國際採購疫苗。陳時中昨透露，台灣與德國BioNTech去年底已準備簽訂合約，對方突然要求將新聞稿「我國」二字，改為「台灣」，後合約仍告吹。台灣總統蔡英文早前表示事件是因大陸介入。國台辦昨日則駁斥無中生有。

（抗疫新階段）