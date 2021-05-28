中英外長會談 藍韜文重申關注港疆議題

路透社報道，英國外交部發聲明指出，藍韜文重申英方持續關注香港的狀况，以及新疆人權被侵犯的情况，並強調讓聯合國人權專家不受限制地進入新疆的重要性。聲明還稱，藍韜文與王毅最終同意，兩國從貿易到解決生物多樣性減少等方面有很多合作機會，兩人期望在這些議題上有更深入的討論。

藍韜文周四在Twitter表示，與王毅會談時提及在諸如氣候變化和健康等全球挑戰上合作的重要性，他強調英國深切關注香港狀况，以及聯合國人權專家需要不受限制進入新疆。

貿易升溫 華成英最大單一入口市場

英國國家統計局公布數據顯示，自去年第二季度至今年第一季度的4個季度中，英國從中國的進口總值均高於德國，這受益於英國從中國進口防疫用品所需的紡織品的增長。自2018年至今年，英國單季從中國進口總值大增66%，達到169億英鎊（約1853億港元）。自1997年紀錄以來，幾乎每季德國都是英國最大單一入口市場，只有部分季度被美國超越，但從前年4月開始，英國從德國的進口量下跌，預計與脫歐及疫情有關。英歐貿易也出現下滑，但歐盟目前仍是英國最大貿易伙伴。