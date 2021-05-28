中美經貿高層通話：同意續溝通

拜登班子首經貿對話

中國商務部發新聞稿稱，雙方本着平等和相互尊重的態度，坦誠、務實、具建設的交流，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

美國貿易代表辦公室（USTR）的新聞稿指出，戴琪與劉鶴討論了美中貿易關係的重要性，在坦誠的交流中，戴琪提到拜登政府以勞工為中心的貿易政策的指導原則，以及尚在評估美中貿易關係，同時也提出關切的議題，她稱期待與劉鶴進一步討論。

去年1月達成的中美第一階段經貿協議列明，兩國代表每隔半年對話，以確認貿易協議承諾的履行情况。中國商務部發言人高峰昨日在記者會上被問及首階段貿易協議的問題時強調，這有利於中國，有利於美國，有利於整個世界，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

國務院屬下《經濟日報》的微信公號「陶然筆記」指出，中美經貿牽頭人恢復溝通傳遞出兩個信號，一是經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要，二是中美之間仍有不少分歧，突破眼下的局面需要更深入的溝通。中方新聞稿的「坦誠」說明雙方都不迴避問題，並進行了充分交流；「務實」表明在坦誠的基礎上尋找可能解決問題的辦法；「建設性」意味雙方都在朝前看，推動問題解決。中美新聞稿的措辭在表達方向上一致，顯示兩國對經貿仍是中美關係壓艙石具有高度共識。

首階段協議列明每隔半年對話

「陶然筆記」表示，實際上，去年以來中美在經貿領域的交流成為兩國關係中為數不多的溝通平台，「即使是充滿紛爭的第一階段經貿協議，也突顯出許多意外的作用——協議簽署本是為解決中美經貿摩擦，但在疫情暴發，中美關係急轉直下之後，卻成為穩定中美關係，維繫中美聯繫的紐帶，發揮了重要的托底作用」。