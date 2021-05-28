公開信憶香港：思想在自由社會下改變

稱健康惡化 堅韌地面對苦難

澳洲廣播公司（ABC）報道，一名不願意透露姓名的人士披露了楊恒均的信件內容。楊恒均說，長達26個月「暗無天日」的關押，已經讓他健康狀况惡化，但是他仍然「精神抖擻」，並誓言堅韌不拔地面對苦難和折磨。「我現在已經沒有恐懼了。我也絕不會妥協。」

澳媒報道以英文刊載，尚不知信件原文是中文還是英文。楊恒均在信中又說，「我與讀者分享的價值觀和信念比我更大。如果情况變得更糟糕，如果有人因為我的寫作要報復我，那就請向中國人民解釋我的所作所為，以及我的著作對中國人民的意義。」

楊恒均還說，如果能獲釋，他希望「寫文章來推動澳中關係的改善，要幫助中國了解世界，同時幫助世界了解中國」。楊恒均還表示他「想去澳洲，那個天堂一樣的地方」，也希望看到「中國的青山綠水」。他又稱，希望回到美國的哥倫比亞大學，繼續他的學術研究。

在信中，楊恒均也提及香港，並暗示他政治上的轉變。他稱在香港他為中國政府工作了6年，這個富裕和自由的社會，使他的思想發生了很大的改變。