押逾兩年 澳籍華作家諜案京閉門審 澳大使要求旁聽 中方：涉國家機密

楊恒均曾為中共間諜 派遣香港華盛頓

楊恒均原名楊軍，曾是中國國家安全部的工作人員，在2000年入籍澳洲前，曾以多種職業掩護其真實身分。路透社去年報道，楊恒均曾在2011年寫的信中「自爆」曾在1989年起為中共做間諜，曾派到香港和華盛頓工作。2008年左右，楊恒均在內地網絡撰文，其網絡評論家身分也逐漸被為人所知，楊的評論文章曾結集成《家國天下》、《黑眼睛看世界》兩本書在內地出版。楊有一個外號叫「民主小販」，但是他近年的作品並沒有直接批評中國政府。2019年1月，楊恒均從廣州入境中國時，被當局以涉嫌從事危害國家安全活動扣查。

外號「民主小販」 前年廣州入境被捕

路透社報道，傅關漢昨日試圖旁聽案件，但被法庭以防範新冠疫情為由拒絕，而中國外交部則告知，該案涉及國家安全不允許旁聽。傅關漢對此表示遺憾，譴責此案缺乏透明度，「我們因此得出結論，這是一宗任意拘留的案子」。英國廣播公司（BBC）報道，審訊預計會持續一天，而審訊結果則可能會延後很久。中國刑事案件定罪率是99%，楊恒均可能因危害國家安全的指控被判監禁10年以上。

澳外長：盼有公平審判

在開庭前夕，澳洲廣播公司（ABC）引述澳洲外長佩恩稱，她不願臆測楊恒均是否會在不公平的情况下接受審判，但強調中方至今尚未解釋起訴的原因，也不公開任何相關證據。佩恩說，澳洲政府並非要干預中國司法，只是仍期望中國能給予楊恒均一場符合國際標準的公平審判。佩恩同時透露，楊最近一次與律師見面是在今年5月21日。國際特赦組織引述其中國組主任羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，對楊恒均的審訊有政治動機。

楊恒均被捕後，中澳關係逐漸惡化，兩國至今在外交、經貿等領域均幾乎冰封。針對該案，中國外交部新聞發言人趙立堅昨日表示，北京市檢察院第二分院經依法審查，於2020年10月7日以間諜罪對澳洲籍疑犯楊軍向北京市第二中級法院提起公訴。目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。

趙立堅稱，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍的各項訴訟權利，充分尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權。趙同時表示，根據中國法律，有關國家秘密的案件，不公開審理，任何人不得旁聽。這也是很多國家通行做法。澳籍公民楊軍案涉及國家秘密，依法不公開審理、不安排旁聽，完全合法合理。中方堅決反對澳方無理干擾中方依法辦案、粗暴干涉中國司法主權，已向澳方提出嚴正交涉。

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