𨋢飈30層「衝頂」 乘客亡 粵屋苑升降機肇事 公司：年檢未見問題

「澎湃新聞」和「上游新聞」報道，女死者為湛江赤坎區安康金海灣小區一期業主，事發當日她去拜訪同區二期另一業主，乘搭升降機到地下1樓時，升降機故障，卡住無法升降。女子致電親友求助，維修人員到場救援，其間升降機突然加速衝上30層頂樓。約1小時後，消防和醫護救出女子，當時她已無生命迹象。

2014啟用 疑制動器故障肇禍

湛江市市場監督管理局前日通報稱，出事後已查封涉事升降機並扣押相關資料，並成立調查小組。經初步調查，涉事升降機製造商是瀋陽博林特電梯公司，使用單位是湛江市橄欖園物業服務公司，2014年12月15日啟用，維修保養方是湛江市立石機設備安裝公司。初步判斷事故原因為升降機制動器故障。

湛江市立石機設備安裝公司工作人員透露，目前金海灣小區共裝有24部瀋陽博林特電梯公司生產的升降機，當地相關部門每年都會對升降機檢驗，不久前的檢測無發現問題。湛江市市監局特種設備安全監察科工作人員表示，升降機事故涉及技術方面，還需廠家和專家確認，待調查完畢會公布報告。

家屬盼當局透明處理「給出說法」

死者家屬稱，死者兒子下月初將參加高考，突然喪母，無法安心備考，「怎麼樣也要給死者一個交代」，希望相關單位能夠給出說法，向社會公開情况，解決公共安全問題，「一個家庭遭遇那麼大的一個變故，我也希望通過社會的力量，解決這些困難」。

央視新聞網引述深圳市特種設備安全檢驗研究院工程師劉金源指出，升降機發生「衝頂」一般涉及兩種情况，一是升降機裝置的問題，「如果電梯（升降機）系統發生故障，檢測不到信號，可能就會發生衝頂現象」；二是機械方面的問題，如制動器故障。

去年12月，安徽合肥一住宅也曾發生升降機從1樓狂升至31樓的衝頂事件，整個𨋢頂被樓板撞塌，砸向𨋢內女子，所幸女子只是骨折。