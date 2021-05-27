美制裁前「川防範邪教辦」主任 北京反制裁美宗教自由委會委員

指為邪教組織張目 干涉內政

環球網報道，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美方所謂報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆譭中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對；中方針對美方公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息，對中方人員實施單邊制裁的行徑，決定制裁美國國際宗教自由委員會委員約翰尼·摩爾，禁止摩爾及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

美國國際宗教自由委員會2020年12月曾發出聲明，表示會把香港壹傳媒創辦人黎智英列入「宗教良心犯」名單。摩爾當時表示：「共產中國必須立刻釋放黎智英，還有黃之鋒、周庭，以至其他為了民主、人權及宗教自由而被囚的人。一個強大和有自信的國家不會害怕公民的批評，而中國惡劣的人權和宗教自由記錄完全不符其民族志氣。」

美國國務院月中公布「2020年國際宗教自由報告」，國務卿布林肯（Antony Blinken）同時宣布，制裁前四川省成都市防範和處理邪教問題領導辦公室（610辦公室）主任、現任成都高新區黨工委副書記余輝，禁止其及家人入境美國，原因是他任意拘押法輪功學員，「參與嚴重侵犯人權的行為」。