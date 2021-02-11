台本土確診校正合增633宗 單日11死新高

中央社報道，此輪疫情至今已造成34死，均集中在雙北，其中新北20宗、台北14宗。台灣中央流行疫情指揮中心專家召集人張上淳昨日表示，目前全台共有378名嚴重肺炎患者，使用呼吸器101人、使用人工肺維生2人。

疫情指揮中心昨日宣布，宗教場所防疫規定延長到6月14日，各縣市喪葬事宜應暫停公祭，僅限家祭。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，因應全台第三級疫情警戒延長，宗教場所防疫規定也同步延後。防疫期間歷經喪親之痛，呼籲民眾諒解。

中央同意離島啟自願採檢

金門日前頒布「快篩令」遭當局撤銷引發爭議，指揮中心周二（25日）晚同意金門、澎湖、連江3離島進行自願性採檢，並在機場外設置快篩站。金門機場快篩站昨日下午正式復用，首日計採檢49人。澎湖縣長賴峰偉昨日指示加速建設，最快明日（28日）正式啟用，防堵台灣本島疫情流入。澎湖縣政府還呼籲民眾在6月14日前暫停往返台澎，如果必須前往則配合至快篩站自願採檢。由於台灣快篩能量不足，又呼籲民眾珍惜醫療資源，切莫為了快篩刻意入境澎湖。

（抗疫新階段）