陸稱願捐疫苗 台：統戰分化不敢用 地方洽購復星待放行 蔡英文：中央統籌只買原廠

國台辦近日數度稱願意捐贈疫苗給台灣，至於要捐贈哪款疫苗則看台灣意願。上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人亦在周二分別表態願意幫忙。中央社引述陸委會表示，陸方從未通過既有管道提出疫苗有關資訊，卻每藉台灣疫情升溫散布謬論，統戰分化。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨更回應稱，「他們沒在打的，我們有點興趣；他們在打的，我們不敢用」。國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，人們已經看夠了島內有些人各種詭辯欺瞞的政治話術。

韓國瑜籲藍縣市齊自購疫苗

南投縣洽復星 盼中央別政治考量

儘管台灣疫情指揮中心宣布6月預計將有200萬劑新冠肺炎疫苗到貨，8月底能累計到貨1000萬劑，但近期陸續傳出有地方政府想自行接洽疫苗，除了第一個喊出要自購疫苗的金門縣長楊鎮浯外，高雄前市長韓國瑜昨凌晨在facebook發布影片，號召14名國民黨籍縣市長一馬當先，自行洽購符合安全標準的疫苗。南投縣長林明溱前日透露已與代理BioNTech（復必泰）的上海復星醫藥公司聯繫，準備動用2500萬元新台幣（約698萬港元）預備金，購買30萬劑復必泰疫苗，免費提供民眾施打，盼中央許可。

對於陳時中回應「把正式的文件拿來再說」，林明溱昨表示已向中央政府發出公文，救人要緊，希望中央不要有政治考量。他還透露，將串聯想買疫苗縣市申請許可。不過據聯合報消息，台灣總統蔡英文昨日表示，疫苗採購都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，強調只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險。蔡英文還提到，採購BioNTech，政府與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，「但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約」。

陸網民斥自賤 胡錫進：捐疫苗因道義

對於向台灣捐疫苗，有大陸網民斥「自輕自賤」、「接着跪」。《環球時報》總編輯胡錫進撰文稱，大陸主動向台灣提供疫苗「絕非自輕自賤」，大陸惠台不會沒有底線。他表示，主動捐疫苗是基於道義和責任的表現，「豈能降到與島內激進勢力的一群井底之蛙同一道德線上掰扯你贏我虧」。他稱「賤」這個概念不應存在於大陸對台工作的主流價值評判中。最後他說，西方疫苗遠水不解近渴，大陸疫苗隨時可到達，「人道主義大旗大陸會永遠高舉在手」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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