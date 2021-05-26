英團體下月辦「維族法庭」 新疆斥扣種族滅絕帽子

新疆區政府發言人表示，維吾爾特別法庭（Uyghur Tribunal）是由美國、西方反華勢力及東突勢力勾結成立的非法法庭，有預設立場，抹黑新疆、干涉中國內政。他又表示，維吾爾特別法庭對謊言進行聽證，妄圖給新疆扣上種族滅絕的帽子，是「嚴重褻瀆真正的種族滅絕受害者」。

而被當局斥為「演員」的海外維族人，包括曾被前美國國務卿蓬佩奧頒發「國際婦女勇氣獎」的沙依拉古麗、自稱曾在「再教育營」協助警察性侵維族女子的哈薩克族女子古孜拉．阿瓦爾罕，以及聲稱曾在教培中心任教、被當局絕育的卡麗比努爾．斯迪克等14人。當局播放聲稱是對上述人士的親友、同事等的訪問，指摘他們在境內涉嫌犯罪、欺騙親友等，所言不可信。

會上和田地區衛健委二級調研員阿力木江．阿布地熱力木引述數據表示，境外媒體稱新疆和田有七成女性遭摘除子宮，強制絕育，可是一次摘除子宮手術至少需2.5小時，以和田醫生和女性人數比例計算，每天要完成1395宗手術，全數手術需145年，「這是絕對不可能」。

明報記者