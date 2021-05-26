遇難跑手賠95萬 有遺屬斥「人禍」拒簽協議 習李促做好善後工作 專組抵白銀查權責

甘肅白銀市景泰縣於本月22日舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，遭遇極端天氣，172名參賽者中21人失溫遇難，8人受傷。

白銀市：逾半家屬接受補償協議

據新華社報道，白銀市委副書記、市長張旭晨昨在新聞發布會上稱，目前21名遇難人員的161名親屬已抵達白銀市，逾半遇難者的家屬「已基本接受補償協議」；8名傷者中，除1人傷勢較重仍在治療，其餘已出院。張旭晨說，目前遇難者團體意外險和自然災害救助保險金已全部準備到位。同時，賽事運營方甘肅晟景體育文化發展有限公司的補償資金和政府救助資金也已到位。

《山東商報》旗下的「速豹新聞網」披露，當地賠償每名遇難者家屬95萬元（人民幣，下同，約115萬港元），其中包含事故團體意外保險50萬元。因死亡賠償金額過低，多名遇難者家屬拒絕簽署補償協議。有家屬批評事件「不是天災，而是人禍」，又稱「我們不是要錢，如果可以，我願意用錢把人換回來」。據家屬提供的協議書，補償是為處理遇難者的「善後事宜」，由景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司支付，屬「一次性、終局性」，家屬不得再向公司或政府部門索償。報道稱其記者聯絡到的4名遺屬，3人未簽署協議。

「前六名倖存者」被網民批評「去死」

而在事件中倖存的河南跑手張小濤昨已返抵河南。《河南商報》報道，張小濤表示「前六名中唯一生存者」，是想讓大家了解他當時的情况，無意炫耀，不過很多網民卻很不友好，「有人私信我，讓我去死，我做錯了什麼」，他壓力大得要見心理醫生。

在發布會上，甘肅省應急管理廳廳長、聯合調查組組長黃澤元稱，甘肅省委、省政府前日（24日）已成立聯合調查組，並邀請國家體育總局、國家氣象局的馬拉松賽事專家和氣象專家參與調查；聯合調查組已進駐白銀市及景泰縣。黃表示聯合調查將確認事件性質，查明主辦方、承辦方、運營方及相關部門、單位的責任。

多項户外跑賽延期取消

另據《甘肅日報》報道，甘肅省委常委會前日召開會議。會議指出，習近平對黃河石林山地馬拉松百公里越野賽公共安全事件處置作出指示，對做好救援救治和善後工作提出明確要求，總理李克強等中央領導亦作出批示。浙江、江蘇、廣州等地過去兩日亦宣布推遲或取消户外馬拉松或越野賽，以策安全。