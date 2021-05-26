世衛大會拒涉台提案 美日澳再促准台參與

世衛組織連續5年未邀請台灣參與WHA，「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」亦被大會主席拒絕納入議程。美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會及澳洲辦事處昨發出聯合聲明，中央社報道，聲明表示台灣此刻正面臨充滿挑戰的時刻，公衛機關盡全力遏止台灣首次嚴重社區感染的威脅；儘管如此，台灣對於新冠疫情的超前部署、嚴謹的採檢策略、嚴密的邊境控管、以及公開透明的資訊，都讓台灣成為公共衛生領域的成功典範，讓台灣有意義地參與WHO論壇能惠及全世界。台外交部則呼籲，唯有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情。

中國大陸外交部發言人前晚發表談話，稱世衛大會總務委員會和全會分別決定拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，「這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。

京質疑「防疫缺口論」：

已讓台專家參加世衛活動16次

發言人又針對台灣缺席是「國際防疫體系缺口」說法，稱中國中央政府已向台灣地區通報疫情260次，批准台灣衛生專家參加世衛組織技術活動16次；又指台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，跟世衛組織和各國的信息交流暢通，機制也完善，「缺口」之說是無稽之談。