41萬劑疫苗明派各地 修指引准過敏者「溝針」

中央社報道，指揮中心昨稱，最新到貨約41萬劑的牛津-阿斯利康疫苗，最快明天（27日）派發各地，預計後日起開始接種，專門病房的醫護將優先打針。此外，台灣首將「溝針」納入指揮中心官方指引，將容許接種第一針後出現嚴重過敏反應者，第二針可打不同廠牌疫苗。

南投縣：已洽購復星 盼中央許可

中通社報道，上海市醫藥衛生發展基金會秘書長施強華表示，願意向台灣同胞捐贈疫苗，希望島內有關方面從人道主義和同胞之情出發，為這批疫苗盡快輸台提供便利。上海復星醫藥集團董事長吳以芳近日指出，有意願將其擁有的BioNTech疫苗在大陸及港澳台的獨家商業權益服務於台灣同胞。至昨日累計13宗個案的南投縣，國民黨籍縣長林明溱表示，已有渠道與復星聯繫，將致函衛福部，若中央許可，將花2500萬元新台幣（約695萬港元）購買30萬劑BioNTech疫苗。

（抗疫新階段）