台全島失守 放寬出院門檻紓病牀荒 限聚停課延長 台北78確診者失聯

台東錄兩宗 剩金門澎湖零確診

中央社報道，指揮中心昨通報新增544宗確診個案，包括281宗本土個案、2宗境外輸入及261宗「校正回歸」個案，已連續11天錄得逾百本土確診，累計個案總數超過5000宗，其中4285宗是本地個案。增加6死之後，全台已有35人染疫病逝；其中一名六旬婦人確診後未送入院，而是被安置在防疫酒店隔離，兩天後不治。原為本島唯一零確診地區的台東，昨日亦出現兩宗確診，縣政府機構、學校實施異地辦公，當地增設4處社區快速篩查站。截至昨日，台灣只剩金門及澎湖等離島區未有個案。

再增6死 婦入酒店隔離兩天不治

第3級警戒原本後日（28日）到期，規定民眾外出時戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，部分營業及公共場所須關閉。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會指出，各地檢測陽性率仍高企，社區有隱藏病例的可能性較高，恐怕造成家戶傳染，甚至與外界接觸後造成社區小規模疫情，因此決定延長第3級警戒。同場的台灣教育部長潘文忠宣布，全台各級學校及幼稚園順延停止面授課程至下月14日，改為網上教學，兒童課後照顧服務中心、補習班等亦暫停開放，高中以下和幼稚園畢業禮停辦，若需要可改為網上舉辦。國中會考補行考試和大陸考場考試則維持下月5至6日舉行。

雙北放寬收治標準 毋須1人1室

此外，台北和新北醫療資源緊缺，台北市長柯文哲之前呼籲中央放寬收治確診患者的專門病房，由1人1室改為2人1室，指揮中心昨日鬆口，表明雙北的病房可視收治能力彈性調整，不限1人1室。指揮中心副指揮官陳宗彥還表示，全台500病牀以上醫院，須在後日前將十分之一的病牀設為專門病房，確診患者發病或確診達10天後，若CT值大於30（即病毒量較低）就可出院，並自主健康管理7天，如果CT值小於30，則轉至集中檢疫場所，以加快病牀流轉率。

陳時中昨又提到，台北和新北至今仍有超過300名確診者失聯，其中台北有146人，是防疫的一大隱憂。台北市政府澄清，失聯者數目為78，警方正努力追蹤；新北市亦表示，至昨日傍晚已尋回所有失聯者。台灣高鐵公司昨宣布第2波減班計劃，明日至下月10日每周從845班減至556班，再少289班。

總統蔡英文昨晚在facebook表示，感謝辛苦兼顧工作和家庭的家長、支持員工的僱主、努力適應網上教學的教師，現階段孩子的健康是最優先考量，拜託大家互相體諒；呼籲民眾聽從指揮中心的指引，少出門、戴口罩、勤洗手，「陪台灣度過這一關」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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